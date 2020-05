Lily Allen recebe proposta para atuar em 'American Horror Story', mas se esquece de responder

Polícia Federal corta na carne e sangra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lily Allen, 35, parece ter perdido uma boa oportunidade de entrar em uma série de sucesso. Isso porque ela recebeu uma proposta para integrar o elenco de "American Horror Story", mas se esqueceu de responder.

Em vídeo divertido em suas redes sociais, a artista conta que recebeu uma ligação dos autores da série com uma proposta real. "Eles me ligaram e perguntaram qual era a minha disponibilidade entre março e junho. Não consigo me lembrar se era neste ano ou em 2021, mas eles estavam interessados na minha participação", disse.

Porém, ela se esqueceu de levar isso adiante. A cantora afirmou que sua equipe também não soube responder como estaria a negociação. Até para o empresário ela chegou a perguntar como andava essa questão, mas ele também não ofereceu uma resolução.

"Ele falou que não se lembra de nada disso. Hoje eu até liguei para a minha mãe para ver se ela se lembrava da proposta e ela não tinha ideia do que eu estava falando, mas tenho certeza que não inventei isso", comenta.

Apesar do deslize, Lily conta que ainda está interessada na proposta de trocar os palcos pelo set de filmagens. Rindo, fez um apelo ao criador da série: "Ryan Murphy [criador de "American Horror Story"], me nota, entra em contato comigo", disse.

Ryan Murphy, 54, aliás, pegou os fãs da série de surpresa na última segunda-feira (11). Através das redes sociais, o diretor anunciou que está produzindo um subproduto (spin-off, em inglês), de episódios independentes para este ano.

A décima temporada, que seria gravada e lançada em 2020, foi adiada por conta da pandemia do coronavírus, e por isso Murphy decidiu reunir o elenco para uma nova produção, que será chamada de "American Horror Stories".