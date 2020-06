Lili Reinhart, da série 'Riverdale', diz ser uma mulher bissexual orgulhosa

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Lili Reinhart, 23, a Betty Cooper da série "Riverdale", afirmou que é bissexual em publicação nesta quarta-feira (3) no Stories do seu Instagram. Na mensagem, ela diz que iria se juntar a um protesto da comunidade LGBTQ+ contra o racismo.

"Apesar de nunca ter anunciado publicamente antes, eu sou uma mulher bissexual orgulhosa. E vou participar desse protesto hoje!", escreveu a atriz. Horas depois, ela publicou vídeos da manifestação, que acontece em Santa Mônica, Califórnia.

Vários famosos participam da onda de protestos que acontece nos Estados Unidos depois da morte de George Floyd, sufocado por um policial branco em Minneápolis.

Na segunda-feira (1º), o ator Cole Sprouse, ex-namorado de Lili Reinhart, revelou que foi preso em uma das manifestações. "Nos deram a opção de partir e deixaram claro que, se não recuássemos, seríamos detidos. Quando muitos se viraram para sair, encontramos outra linha de policiais bloqueando o caminho e então, começaram a nos algemar com lacres. Precisa ser dito que, como um heterossexual branco e figura pública, as consequências do meu encarceramento não são nada comparadas às de outros membros deste movimento", disse ele em seu perfil no Instagram.

Outros famosos que não participaram presencialmente das manifestações nas ruas resolveram apoia-las pagando a fiança de manifestantes detidos. Segundo o portal La Vanguardia, Katy Perry e Harry Styles doaram para um fundo que paga a fiança dos presos nos protestos. Nomes como Justin Bieber e Ariana Grande também haviam feito doações.

A cantora Halsey, além de doar para o fundo, esteve em algumas manifestações e prestou atendimento médico a um protestante que levou um tiro de arma de borracha.