Letícia Birkheuer diz que pegou mais de 20 voos e polemiza sobre isolamento social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Letícia Birkheuer, 42, causou polêmica e um certo alvoroço nas redes sociais nesta sexta-feira (10) depois de publicar uma mensagem em seu Instagram Stories sobre a pandemia e o isolamento social.

Na mensagem, contou que não parou de fazer nada em tempos em que a recomendação é ficar em casa. "Se eu que peguei mais de 20 voos, fiz exames, fui na farmácia, mercado, shopping, restaurante, fiz obra em casa, não peguei Covid, é porque me protegi, usando máscara, álcool gel, lavei as compras, passei álcool em tudo, tirei os sapatos fora de casa, não toquei em nada sem higienizar. Não deixei de conviver com minha família, também", escreveu ela.

A frase reflete tudo o que é abominado pelos órgãos de saúde nos dias de hoje. As mortes por coronavírus no Brasil já ultrapassaram 67 mil, e o número de casos está em mais de 1,7 milhões.

Muitos seguidores não gostaram do que leram. Como a mensagem foi publicada nos stories, eles resolveram tirar satisfações na última postagem de Letícia na rede social. Só que ela apagou todas as mensagens contrárias e só deixou à mostra aquelas que concordavam com a opinião dela.