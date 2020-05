Leonardo e Eduardo Costa se beijam em live e contrariam regras de distanciamento

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar das recomendações da Organização Mundial da Saúde de não fazer aglomerações, evitar beijos e abraços, os cantores Eduardo Costa e Leonardo parecem ter se esquecido disso logo na primeira música da live Cabaré, na noite desta sexta-feira (1º).

Logo de cara Eduardo foi para cima de Leonardo, o beijou duas vezes, beijou a mão dele e o abraçou. Leonardo até disse que seria bom evitar contato físico, mas o que se viu nas músicas seguintes foi o contrário.

A cada música os amigos pareciam se esquecer de que estavam fazendo um show por live justamente por não poderem se reunir em grupo.

Eduardo até lembrou do coronavírus quando uma assistente de palco entrou no ar para entregar uma toalha para Leonardo. "Olá, não quer me passar coronavírus? Estou querendo pegar", disse.

Até então, muitos clássicos foram cantados, tanto dos dois quanto de outros artistas como Amado Batista.