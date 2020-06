Leonardo DiCaprio celebra aniversário de 23 anos da namorada com festa em iate

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Leonardo DiCaprio, 45, celebrou, na última sexta-feira (19), o aniversário de 23 anos de sua namorada, Camila Morrone, com uma festa dentro de um iate.

Segundo o portal Page Six, a atriz Nina Dobrev, o atleta olímpico Shaun White e os atores Kevin Connolly e Lukas Haas estiveram na festa, que aconteceu dentro da embarcação de 43 metros, atracada na Marina Del Rey, em Los Angeles.

Morrone e DiCaprio estão juntos desde 2017, tendo feito sua estreia no tapete do Oscar em fevereiro deste ano. A última vez em que o ator foi acompanhado à premiação foi em 2005, com Gisele Bündchen.

Nas redes sociais, nem a modelo nem o ator publicaram fotos ou indicações de que organizaram a festa para celebrar a data.