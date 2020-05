Léo Dias diz que foi usado por Anitta e que ela fez sucesso usando o corpo

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o vazamento de áudios de Anitta na noite deste domingo (24), Leo Dias usou seu perfil no Instagram para desabafar sobre sua relação com a cantora.

"Desde atores a cantores... Anitta, se liga, todo mundo já descobriu quem você é", disse o jornalista por vídeo. "A classe artística já descobriu quem você é, já descobriu que você é uma pessoa extremamente do mal. Você só está colhendo o mal. Anitta, muda de vida. Tenta fazer o bem. Eu te adorava mesmo. Era louco por você. Mas aos poucos, Anitta, eu percebi que estava sendo usado. Eu permiti ser usado, porque era de grande valia ter as informações que você passava".

Ele afirma que costumava passar todos os dias conversando com a cantora, e que ela o passava informações pessoais e de outros famosos como "moeda de troca". Uma delas seria as informações de duas separações do jogador Neymar.

"Ela prestava atenção em tudo o que aparecia ao redor dela. [...] Ela só me passava informações que ela tinha certeza que ninguém associaria a ela. Não passava tudo. Dava algumas pistas", disse. "Eram muitas informações. E no fundo eu percebi que era moeda de troca. Ela passava informação exigindo uma fidelidade, e eu dei essa fidelidade. O livro foi todo lido por ela".

Ele diz ainda que, na FM Dia, ela se relacionou com seis a oito pessoas da empresa. Segundo ele, a rádio foi fundamental na carreira dela, e lá ela se relacionou com o motorista, três locutores e o presidente. Leo Dias diz que ele respeita quem ganha dinheiro usando o corpo, que respeita a prostituição, e que acha que ela não teria se mantido se não tivesse talento. "O sexo foi uma arma fundamental para o sucesso dela", diz.

Autor da biografia da cantora, Dias diz ainda que o livro foi publicado "porque ela pediu". "Foi uma forma que ela usou, assim como a Netflix, para criar o personagem de empresária. Era importante ela criar esse personagem. [...] Anitta é um personagem do mal".

Na época, ele dizia se tratar de uma biografia não autorizada e que não era amigo de Anita -apesar de serem próximos e de se falarem constantemente. O livro apresenta, na maior parte do tempo, visões positivas da cantora. Segundo Leo Dias, ele conversou com a cantora na semana passada, e ela teria dito que estava melhor sem ele. Ele, por sua vez, disse que estava melhor sem ela. Embora reconheça que ela foi importante para o seu crescimento, ele diz que também se sente importante na construção do "personagem Anitta".

O jornalista ainda falou para Marina Ruy Barbosa "acordar e ver quem é Anitta", e pediu desculpas para a ex-empresária da cantora, Camila Fialho. "Agora eu te entendo".

"Eu fui usado. Peço desculpas a quem eu atingi. Fui uma peça, uma estratégia da maldade", afirmou.