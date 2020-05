'Lembra quando falavam que seu filho ia ser bandido?', diz Nego do Borel para mãe

O impeachment do governador do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Dia das Mães deste domingo (10), Nego do Borel, 27, fez uma declaração para sua mãe, Roseli Viana, na qual relembrou o período em que ambos viveram sob goteiras e sendo julgados por terceiros.

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou uma imagem em que ele e a mãe estão dentro de uma casa humilde. Na legenda, ele citou as dificuldades financeiras e o preconceito que enfrentaram.

"Mae linda, lembra quando falavam que seu filho ia ser bandido quando grande? Lembra que falaram que seu filho nao ia dar em nada? Lembra quantas vezes eu matei aula (me arrependo hoje), repeti 7 vezes", escreve o cantor.

"Pois e mae, eu me lembro quando chovia na nossa casa e a gente saia botando panela na direcao das gotas dentro de casa. Lembra mae quando eu nao almocava pra poder jantar?", continuou. "Lembra que minha vo tinha que subir o morro todos os dias cansada depois de um dia limpando vaso, limpando casa de madame..."

Ao final do depoimento, o cantor diz que ela nunca deveria esquecer que eles são vencedores, e que ele conseguiu dar orgulho a ela, se distanciando de tudo o que previram sobre ele.

"Eu nao uso droga, sou cristao, sou cantor de funk, o Brasil me ama, levo alegria por onde passo, consegui ter um futuro diferente de muitos amigos que perdi pro trafico e muitos que nem aqui estao mais", escreveu.

Nos stories, Nego do Borel também publicou fotos com a mãe e apareceu em um vídeo no qual passa pelo serviço de drive-thru da rede de fast-food McDonald's.