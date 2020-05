Latino é processado por calote de R$ 9 mil em hospital

Os vilões da pátria amada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Latino, 47, está sendo processado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A instituição o acusa de calote por não ter pago algumas despesas médicas após alguns procedimentos em outubro de 2016. O processo pede o valor de R$ 9.375,52.

De acordo com documento da 41ª Vara Cível, o cantor não teria utilizado de plano de saúde e se disponibilizado em passar por um procedimento particular. A empresa estaria disposta a passar por audiência para resolver a questão desde que haja interesse das partes.

De acordo com o site Notícias da TV, Latino ainda não foi notificado, pois não foi encontrado. Em 2016, ele deu o endereço de um local no bairro paulistano de Vila Nova Conceição, mas não foi encontrado nesse bairro pelos oficiais. Latino mora no Rio de Janeiro.

Procurado, Latino, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que ele e seu departamento jurídico desconhecem o caso.

Latino vai promover mais uma live musical no próximo dia 10 de junho. A live contará com a participação de Nelson Freitas como mestre de cerimônias.

No começo de maio, ele causou oura polêmica ao mostrar interesse em sortear um cão para o seguidor que melhor dançasse a sua música. Depois, com a repercussão negativa e com a entrada da ambientalista Luisa Mell na história, ele pediu desculpas.