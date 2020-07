Latino diz que teve encontro sobrenatural com Claudia Rodrigues, internada no hospital

Wilson Lima e a teoria do nada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a segunda-feira (13), a atriz Claudia Rodrigues, 49, recebeu uma visita inusitada do cantor Latino, 47, e de sua noiva Rafaella Ribeiro.

O músico compartilhou o momento nas redes sociais e explicou que tudo aconteceu por acaso. "Algo muito forte me levou até lá e ao me deparar com a sua empresaria no elevador nao resisti e obedeci a voz de Deus em fazer do nosso encontro uma celula de oracao no seu proprio quarto do hospital", escreveu ele, que também disse que nunca viu a atriz tão bem.

Latino disse que o encontro com Rodrigues foi incrível e sobrenatural. "Senti os anjos falarem com a gente o tempo todo durante a nossa oracao, eu creio que todo mal agora vai cair por terra porque sei que Deus nos enviou para levar nao so um livramento pra você, mas também uma palavra de carinho e consolo", completou.

O cantor contou que sempre teve vontade de fazer uma visita à atriz e concluiu. "Fica sempre uma licao e a melhor de todas e que precisamos depender apenas de Deus! Conte com nosso carinho e nossas oracoes."

Na luta contra uma esclerose múltipla há 20 anos, Rodrigues está com o quadro de saúde estável. Também no início deste ano, a atriz ficou quase 20 dias internada no mesmo hospital após uma queda, que provocou um traumatismo craniano. Em dezembro de 2019, Rodrigues também foi hospitalizada com fortes dores na cabeça.

No ano de 2000, Claudia Rodrigues recebeu o diagnóstico da esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Um ano antes, ela estourou nacionalmente no Zorra Total (Globo) como a personagem Ofélia, que fazia ao lado do ator e humorista Lúcio Mauro.

Em 2015, depois de um surto, ela fez um transplante de células-tronco nos Estados Unidos que afirma ter sido fundamental para que o seu quadro de saúde melhorasse.