Lady Gaga dá jaqueta de R$ 26 mil para jovem que a abordou no meio da rua

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagens da cantora Lady Gaga, 34, tirando a jaqueta da grife Saint Laurent (cujo preço é de aproximadamente US$ 5 mil, ou seja R$ 26 mil) que estava usando e dando para uma mulher na saída de um restaurante ganharam o mundo na noite da última terça-feira (16).

A jovem em questão era a babá Shannon Bryant McKee, 27, que relatou detalhes do acontecimento em suas redes sociais. Ela disse que não reconheceu a diva pop de primeira, mas logo reparou na jaqueta que ela estava usando e elogiou a peça de roupa.

"Eu estava tendo um dia horrível, então eu decidi fazer uma parada no caminho de casa e quando eu entrei vi essa pequena mulher loira e eu falei da jaqueta 'fodona' dela", relatou. "Fui pegar meus drinques, voltei para a minha caminhonete, deixei os drinks lá, então eu me virei, porque percebi quem era, e voltei até lá."

"Eu falei: 'Ei, sendo de Malibu, eu normalmente não faço isso, mas você é a Lady Gaga'", disse sobre ter nascido e crescido na região litorânea por onde circulam muitas celebridades. "E eu comecei a falar para ela como ela é incrível e inspiradora, e ela me agradeceu, mas pediu para não tirar fotos, o que eu entendi, sendo daqui. Então, ela tirou a jaqueta e literalmente me deu a jaqueta mais 'foda' da minha vida."

"Eu não poderia ser mais grata por ter conhecido uma pessoa tão doce, empática, amorosa e simplesmente linda como ela", afirmou. "Eu voltei para a minha caminhonete e apenas queria chorar porque foi um momento tão sincero. Eu sou fã dela desde que eu estava na escola. Tudo tem seu tempo certo. Eu realmente acredito nesse momento do tempo... era algo que precisava acontecer."

Shannon também compartilhou uma imagem usando a jaqueta e voltou a elogiar a cantora. "Lady Gaga, você é uma inspiração de ser humano com um coração tão bom e eu me sinto abençoada que você tirou essa jaqueta das suas costas para me dar", elogiou. "Eu nunca me senti tão abençoada ou grata como eu me senti ontem. Você realmente é uma mulher incrível."

Ao programa "Today", ela revelou qual foi o teor do que teria falado à cantora: "Meu melhor amigo do ensino médio é seu maior fã e você é a razão pela qual ele se abriu comigo sobre a sexualidade dele. As primeiras cinco tatuagens que ele tem são todas dedicadas a você e meu irmão também recentemente saiu do armário para mim também. Então eu apenas queria dizer obrigada por ser uma aliada tão incrível.".

Só que a história não terminou aí. Mais tarde, a jovem encontrou em um dos bolsos da jaqueta um gloss labial e uma série de palhetas da banda Metallica. Fãs da cantora, que não deixam nada passar desapercebido, apontaram que Lady Gaga teria usado a peça de roupa para ir a um show do grupo em 2016. "Eu não poderia agradecer suficiente pelo que você fez por mim na noite passada. Eu nunca vou me desfazer dessa jaqueta", afirmou Shannon.