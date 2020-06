Kyra Gracie e Malvino Salvador revelam que terão primeiro filho menino

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Malvino Salvador e sua esposa, a campeã de Jiu-Jitsu Kyra Gracie, anunciaram na noite deste domingo (28) que o terceiro filho do casal será um menino. Os dois já são pais das meninas Ayra, 5, e Kyara, 3.

"Hoje descobrimos que vem um meninao pra completar o nosso time. Estamos muito felizes", escreveu Kyra em seu perfil no Instagram, com uma foto do chá de revelação. "Kimoninho ja esta em producao".

Apesar de estar passando por uma gravidez não planejada, a lutadora se sente tranquila porque "já sabe como funciona o roteiro". Em entrevista à reportagem, ela contou que "ser mãe, para mim, é a melhor sensação do mundo. É como acordar apaixonada todos os dias. E tem que ter muita paciência também".

Kyra apostava que teria uma terceira menina, enquanto Malvino, assim como Ayra e Kyara, acreditavam que viria um menino.