Kylie Jenner compra mansão 'resort' de R$ 200 milhões em Los Angeles; veja fotos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Kylie Jenner, 22, comprou uma nova mansão no luxuoso bairro de Holmby Hills, em Los Angeles, pela bagatela de US$ 36,5 milhões (cerca de R$ 200 mi). Espaçoso e confortável, o imóvel chegou a ser comparado a um resort pelo vendedor.

A nova casa de Kylie é protegida por guarita 24 horas por dia, tem sete quartos e 14 banheiros, garantindo muito espaço para ela e para sua filha, Stormi Webster, 2, fruto de seu relacionamento com o rapper Travis Scott, além das irmãs e sobrinhos, que poderão visitá-la.

Segundo o jornal Daily Mail, a casa tem bares, salas de jogos, academia, área de esportes e duas opções de cinema, uma externa e outra interna. A casa também possui dois apartamentos de hóspedes com cozinhas americanas e salas de estar e duas suítes adicionais com pátios e entradas privativas.

Apesar do preço elevado, Kylie, que lidera a lista de jovens bilionários da Forbes, conseguiu um bom desconto na compra do imóvel, que chegou a ser anunciado por US$ 45 milhões (R$ 255 mi).

Com a nova aquisição, ainda não se sabe se ela deixará Hidden Hills de vez, já que é a região em que moram sua família e amigos. A atual casa da empresária, que fica no bairro, foi comprada em 2016, por US$ 12 milhões (R$ 68 mi).

Kylie também é coproprietária de uma mansão de R$ 13 mi (R$ 73 mi), comprada com o namorado, o músico Travis Scott, em Beverly Hills.

Apesar de Kylie ter sido a primeira do clã Kardashian/Jenner a entrar na lista de bilionários, ela não é mais a única. Isso porque Kanye West, marido de sua irmã Kim Kardashian, foi incluído na lista nesta sexta (24), após ele mesmo pedir revisão e reivindicar um lugar nela.