KondZilla dirige funkeiros pelo celular na quarentena para manter produção de clipes

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para manter o mercado do funk de pé, o produtor KondZilla tem algumas estratégias. A produção de clipe à distância é uma deles. Ele e sua equipe têm usado o celular para ajudar os funkeiros a produzirem seus clipes sozinhos e dentro de casa. Ele ainda prepara um festival do gênero, que será transmitido durante dois dias na semana que vem.

O produtor Konrad Dantas, o KondZilla ganhou fama ao investir no funk e tornar desconhecidos famosos com a produção de videoclipes no YouTube. Até dezembro do ano passado, ele ainda tinha o título de maior canal brasileiro da plataforma, com mais de 54 milhões de inscritos.

Presos à quarentena, a equipe da produtora criou o FunkEmCasa. "Percebemos que se essa quarentena durasse mais do que o previsto a produção de clipes ficaria comprometida. Foi então que sugeri uma nova linha de produção de conteúdo, onde cada artista seria seu responsável pela gravação de seus próximos clipes, em seus locais de isolamento, direcionados online pela equipe de direção da Kondzilla Records", explica Kaique Alves, executivo criativo e diretor da Kondzilla Filmes

O primeiro videoclipe já saiu. O MC DR gravou a música "Filho de Deus" (assista abaixo), que fala sobre superação em meio a problemas pessoais e do país. Ele troca de roupa algumas vezes, muda de cômodo, faz cenas na varanda de casa e dá closes em objetos pessoais.

"Pedi a ajuda do meu irmão para pode me gravar com o meu próprio celular e fomos conversando em um grupo de Whatsapp com os diretores, que passaram as orientações durante a gravação", contou MC DR. "Quero que meus fãs saibam que enquanto essa pandemia não passa, estou em isolamento social, fazendo bastante música boa pra eles", avisa o MC.

Além dos videoclipes, a produtora investe em lives. Na próxima segunda-feira (20) começa o Festival Kondzilla em Casa com Kevinho, Dani Russo, Lexa e Mc Dede, a partir das 20h. No dia e 24, no mesmo horário, a festa continua com MC MM, MC Kekel, MC Jottape e Mila. A produtora ainda não informou como será feito o festival.

O produtor também se engajou a ajudar comunidades carentes. Na semana passada, ele e uma equipe de funcionários se uniram para fazer uma boa ação em comunidades carentes de São Paulo. Eles compraram mais de dez toneladas de alimentos para distribuir para famílias necessitadas.

KondZilla ainda é o criador de "Sintonia", a terceira série mais vista por brasileiros na Netflix e que já teve a segunda temporada confirmada.