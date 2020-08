Kim Kardashian tenta salvar casamento e leva pastor em viagem com Kanye West

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que a socialite Kim Kardashian tem uma última cartada para tentar salvar o seu já desgastado casamento com o rapper Kanye West. De acordo com o The Sun, a empresária viajou ao encontro de West acompanhada de Rich Wilkerson Jr, pastor que oficializou a união deles em 2014.

A mãe de Kim, Kris Jenner, não chegou a ser convidada de acordo com uma fonte ao tabloide. "Kim queria levar a mãe, mas não queria que Kanye se sentisse pressionado. Ela planeja levar Rick Wilkerson Jr, o pastor, ou caso Kanye seja resistente, fazer uma chamada de vídeo. Ele é alguém que Kanye confia", disse a fonte.

"A viagem de Kim e Kanye não é um feriado romântico. É mais uma chance para que eles se reconectem longe de todo o caos", completou.

Kanye West anunciou que concorreria à presidência no Twitter no último dia 4 de julho, dia da Independência dos Estados Unidos. Apesar do apoio de Kim Kardashian, a candidatura virou piada entre alguns famosos.

Ele oficializou a candidatura na semana passada, mas ainda não se ela será aceita porque as cédulas eleitorais já haviam sido impressas em Estados como Indiana, Nova York e Texas. Uma pesquisa eleitoral apontou que ele tinha 2% de intenções de voto.

De lá para cá, a vida a dois com Kim tem sido ruim. No mês seguinte, Kanye West chorou ao revelar que conversou com Kim Kardashian sobre a possibilidade de ela fazer um aborto quando os dois ainda eram namorados. Após a desistência, eles tiveram a menina North West, hoje com 7 anos.

A fala ocorreu em um centro de eventos na cidade de North Charleston, na Carolina do Sul, durante o primeiro evento da campanha do rapper, que se candidatou a presidente dos Estados Unidos.

West também mostrou prints da sua conversa com a sogra, Kris Jenner. Segundo ele, a empresária está ignorando suas mensagens. O cantor contou também que estava passando pela mesma situação do filme "Corra!" (2017), já que a sogra e a esposa estavam querendo interná-lo a força em uma clínica psiquiatra. Ele sofre com bipolaridade.

Recentemente o site norte-americano TMZ, afirmou que a família do rapper estava muito preocupada já que ele tem ao menos uma crise de transtorno bipolar por ano. Em 2018, o músico já havia falado que parou de tomar seus remédios para controlar o problema, pois isso reteria sua criatividade.

Em outra publicação também excluída, Kanye West escreveu: "Kim estava tentando viajar para Wyoming com um médico para me internar como no filme 'Corra!', só porque eu chorei para salvar a vida as minhas filhas ontem".