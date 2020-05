Kim Kardashian e Kanye West ficam em lados opostos de mansão durante quarentena

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é segredo que o isolamento social tem sido desafiador para muitas famílias, inclusive para o casal Kim Kardashian, 38, e Kanye West, 42. A socialite, que chegou a dizer nas redes sociais que estava se escondendo dos filhos na própria casa, agora estaria evitando o marido.

Segundo o jornal The Sun, o casal estaria vivendo em lados opostos da mansão que têm em Calabasas, na Califórnia, após alguns desentendimentos. Fontes ouvidas pela publicação afirmam que Kim não tem gostado da falta de ajuda de Kanye, que estaria focando agora sua linha de tênis Yeezys.

Kim já havia comentado sobre as dificuldades com as aulas online dos filhos e se escondeu deles no quarto de hóspedes para fazer um tutorial de maquiagem, mas agora ela estaria incomodada com a falta de ajuda do marido no cuidado dos filhos: North, 6, Saint, 4, Chicago, 2, e Psalm, de 11 meses.

Há algumas semanas, Kanye chegou a levar as crianças para uma das casas do casal no estado de Wyoming para dar um tempo para a socialite. Na ocasião, Kim foi criticada nas redes sociais ao falar sobre a vida em família: "Garota, nós vimos que você não está amando sua vida com os filhos nesse momento", disse uma fã.

Apesar dos problemas da família durante a quarentena, Kanye West finalmente conseguiu entrar para a lista de bilionários da Forbes, há algumas semanas, após meses de insistência. A publicação atualizou sua lista anual incluindo o rapper. Ele, porém, contesta que teria US$ 3,3 bi (R$ 18,7 bi), não US$ 1,3 bi (R$ 7,3 bi).