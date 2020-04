Kim Kardashian é criticada após celebrar o tempo em família durante a quarentena

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socialite Kim Kardashian, 39, recebeu algumas críticas em suas redes sociais neste sábado (25), após celebrar seu momento em família durante a pandemia do novo coronavírus. "Qual sua parte favorita da quarentena? A minha é ficar com meus bebês", afirmou ela no Instagram.

A afirmação feita junto a uma foto de Kim com a filha mais velha, North, 6, acabou gerando críticas. Enquanto alguns internautas lembraram o momento difícil que o mundo enfrenta por causa da Covid-19, outros lembraram que Kanye West, marido de Kim, teria viajado com os filhos para dar um tempo a ela.

"Kim, tem pessoas morrendo", afirmou uma internauta. "Não tem nada de divertido nessa quarentena", disse outra. "Deve ser legal mesmo ser rica e poder ficar em casa com os filhos", rebateu mais uma.

As principais críticas, no entanto, vieram após alguns sites de notícia publicarem que o cantor Kanye West viajou com os quatro filhos para o estado de Wyoming para dar um tempo para a socialite. Uma fonte afirmou à revista People, que viajou para deixar a mulher descansar. Além de North, o casal tem mais três filhos: Saint, 4, Chicago, 2, e Psalm, de 11 meses.

"Garota, nós vimos que você não está amando sua vida com os filhos nesse momento", afirmou uma seguidora". "De acordo com North, você dá mais atenção aos seus amigos", brincou outra. "Para de mentir, Kim. Nós vimos o vídeo de você se escondendo dos seus filhos no banheiro", disse mais uma em meio a emojis de risadas.

Nesta semana, Kanye West finalmente conseguiu entrar para a lista de bilionários da Forbes, após meses de insistência e reclamações por ser apontado apenas como milionários. A publicação atualizou sua lista anual incluindo o rapper. Ele, no entanto, contesta que teria US$ 3,3 bi (R$ 18,7 bi), não US$ 1,3 bi (R$ 7,3 bi).