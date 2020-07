Kéfera Buchmann anuncia chorando fim de seu canal no YouTube: 'Não tive mais saco'

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kéfera Buchmann, 27, anunciou emocionada o fim de seu canal no YouTube. Após cerca de um ano sem postar novo conteúdo no 5incominutos, a influenciadora gravou um vídeo de pouco mais de 16 minutos, contando que abandonará esta mídia, principalmente pela pressão constante do público e também por se sentir julgada por cada nova mudança que tenta implementar.

"Dez anos é muita coisa. Nesses dez anos eu vi, ouvi e li muita coisa ao meu respeito. E é muito complicado quando as pessoas dão a opinião delas sobre você e elas não te conhecem a fundo. Tudo o que eu postei aqui até hoje foi uma parcela de mim, e muitos dos vídeos que tem aqui já não me representam mais de forma alguma. São pensamentos que eu tinha quando eu tinha 17, 18, 19 anos, que mudou tanto", desabafou.

Ela reclamou da relutância dos seguidores em não aceitarem que ela mudou, assim como todo mundo. "Parece que nunca estava bom, as pessoas nunca estavam satisfeitas com quem eu estava sendo naquele momento e isso começou a me fazer mal". Kéfera afirmou que chegou ao limite na tentativa de satisfazer seu público. "Eu tentei agradar ao público tentando ser quem eu não era mais e fazendo vídeos sobre assuntos que eu não queria mais. O que eu propus de novo teve relutância. Como sempre. Eu não tive mais saco para aguentar gente reclamando das minhas mudanças".

A influenciadora disse também que quando começou o canal há exatamente uma década tinha como objetivo ser atriz e que esse continua sendo seu desejo. "Meu sonho sempre foi atuar e ainda é e talvez seja para o resto da vida. Eu não sou uma atriz consagrada ainda, mas quero ser. Sei que ainda vou ter que dar muito duro para isso e tudo bem nunca achei que fosse fácil".

Apesar do longo desabafo, Kéfera agradeceu ao público e reconheceu que a web a expôs de forma positiva. "Por muito tempo ficava me cobrando isso: 'faz um vídeo dando um tchau sério e agradece porque sua vida foi muito legal ali, graças a esse negócio de internet'", disse, entre lágrimas.

"Me sinto aliviada. Falei que não ia chorar... não sou bonita chorando! É uma exposição meio f***. Se abrir, chorar, coisa que antigamente as pessoas só faziam com amigos íntimos. Já chorei muito na internet. Nunca diga nunca, vai que um dia eu resolva voltar e reinventar meu conteúdo no Youtube? Por hora, não tenho vontade", finalizou.

Kéfera salientou que embora esteja deixando o canal que acumulou mais de dez milhões de inscritos, segue produzindo conteúdo para o Instagram, TikTok e também está no Twitter. Um dos trabalhos marcantes dela como atriz aconteceu na novela "Espelho da Vida" (Globo 2018-2019), na qual viveu Mariane e Brigite.