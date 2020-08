Katy Perry compara gravidez durante pandemia com passeio em montanha-russa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Katy Perry, 35, comparou a loucura do balanço de uma montanha-russa à sua gravidez em meio a uma pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à revista People, disse que tudo tem mexido com seus sentimentos.

"Todos os dias suas opções mudam e você não sabe o que é o que. Especialmente sendo uma grávida em uma pandemia, é uma montanha-russa emocional", contou.

De acordo com Katy Perry, ela se desprendeu da ideia de se tornar a maior estrela pop da história. O tempo e a própria gravidez do ator Orlando Bloom, 43, a fizeram refletir. "Eu só quero ser um ser humano e ter a dimensão da vida. Tenho que viver a vida e tenho que trazer a vida ao mundo", disse.

Nos últimos anos a estrela pop se viu em uma profunda depressão e o que a ajudou foi uma mescla de medicação, terapia e apoio dos familiares. "Não sou intocável nem invencível", disse. "Ter um ótimo parceiro, ter uma mente sã, continuar fazendo o trabalho, não sou tão invejável", completou ela.

Em junho, durante participação no programa de rádio canadense "Q on CBC", a cantora afirmou que considerou se suicidar em 2017, após se separar de Orlando Bloom.

"Perdi o meu sorriso", contou ao apresentador Tom Power. "Eu não sei era um sorriso totalmente autêntico, mas estive no topo da alegria por um longo tempo. Que foi a validação, o amor e a admiração do mundo exterior... E então isso mudou."

Agora recuperada, a artista prepara o lançamento da música "Smile" para o dia 28 de agosto. A canção traz uma mensagem de resiliência e esperança.