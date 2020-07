Karina Bacchi diz que ter posado nua é um dos maiores arrependimentos de sua vida

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em vídeo publicado em seu canal no YouTube neste domingo (12), Karina Bacchi, 43, falou sobre ciúmes e possessividade ao lado do marido, Amaury Nunes, 37. A atriz deixou claro que, para ela "quem ama cuida" e que muitas situações normalizadas beiram a falta de respeito. "Não vejo problema algum em me considerar ciumenta. Em relação às redes sociais, ficar curtindo foto de mulher de biquíni não é legal...", criticou.

Ao ser questionada pelo marido se isso vale para fotos de amigas, Bacchi respondeu que sim, pois muitas delas postam para sensualizar. A atriz afirmou que acharia desrespeitoso se o marido curtisse esse tipo de imagem. "Eu não fico curtindo foto de homem se sunga, que fica lá sensualizando", comparou.

Bacchi e Nunes afirmaram que têm a senha do celular um do outro. O ex-jogador de futebol deixou claro que nunca mexeu no aparelho da mulher, porque confia nela, mas que já a questionou sobre fotos. "Quando estamos quase dormindo, ela está olhando o Instagram, vejo uma foto de homem e pergunto quem é". Já Bacchi respondeu, aos risos, que nunca mexeu no celular do marido, porque Nunes "não desgruda dele".

Nunes perguntou à mulher se ela posaria nua novamente e ela surpreendeu na resposta. "De jeito nenhum. Eu estava solteira e uma das coisas que mais me arrependi na vida foi ter feito a Playboy, ter minha nudez exposta. Não faria de novo e não acho legal". O ex-jogador concordou com a mulher dizendo que "também não acharia legal neste momento".

Nunes e Bacchi se casaram em novembro de 2018 em uma cerimônia íntima na praia, em Barra de São Miguel, em Alagoas, após pouco mais de um ano de namoro. Quem roubou a cena na ocasião foi o filho de atriz, Enrico, que apesar de ter apenas um ano de idade, foi o pajem da cerimônia e levou as alianças ao altar com ajuda de terceiros.