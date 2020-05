Kardashians recebem iPhones novos toda semana para gravarem reality

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há cerca de dois meses, o clã Kardashian grava seus depoimentos e cenas para o programa Keeping Up Wtih The Kardashians apenas com seus celulares e tripés. O reality teve que se adaptar à pandemia do novo coronavírus, e a produtora executiva Farnaz Farjam revelou como a dinâmica tem acontecido nas casas das celebridades.

"Eu estou muito animada para que as pessoas vejam Kim fazendo malabarismos, tendo que lidar com tudo sozinha, principalmente no começo, quando tudo era mais assustador", diz Farjam em entrevista para a revista Elle. "Observar Kim fazer malabarismos com quatro filhos será realmente compreensivo. Não importa o tamanho da casa dela, quatro filhos são quatro filhos".

Segundo ela, foi Kris Jenner quem deu a sugestão das irmãs Kim, Khloé, Kourtney, Kendall e Kylie gravarem as cenas sozinhas em suas casas. Foi contratado um diretor de fotografia e um técnico, que montaram cômodos com luzes próprias para que depoimentos fossem registrados em celulares iPhone -todas as segundas-feiras os aparelhos com os conteúdos, são substituídos por novos.

Cerca de 16 horas de conteúdo são recolhidas por semana, sendo que algumas irmãs gravam mais do que outras. "Kourtney está tentando desintoxicar um pouco do telefone", diz a produtora. Já Kim fala abertamente sobre como está estudando em casa com seus dois filhos e marido.

A nova temporada do reality está prevista para ir ao ar no E! em setembro, e deve ter ao menos dois episódios feitos 100% em casa pelas Kardashians.