Kanye West pede perdão a Kim Kardashian no Twitter: 'Sei que te machuquei'

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kanye West, 43, usou seu Twitter para pedir perdão a Kim Kardashian, 39. "Gostaria de me desculpar com minha esposa, Kim, por ter ido a público expor um assunto particular. Eu não a ajudei como ela me ajudou. Quero dizer que sei que te machuquei. Por favor, me perdoe. Obrigado por sempre estar lá para mim", postou o rapper na noite deste sábado (25).

O desabafo de Kanye vem após uma semana recheada de polêmicas, como rumores apontando que ele contaria segredos da família Kardashian caso fosse internado em uma clínica de reabilitação. "Há muita coisa que não aparece no reality show [Keeping Up With The Kardashians], como brigas, namoros com outras celebridades, cirurgias, acordos financeiros. Mas Kim só quer ajudar Kanye e proteger os filhos", disse uma fonte ao The Sun.

O cantor também declarou que tenta se separar da socialite há dois anos. A crise entre o casal se tornou pública após Kanye revelar em comício que Kim e ele pensaram em abortar a primogênita do casal, North West, hoje com 7 anos. "Quase matei minha filha", afirmou com lágrimas nos olhos. Após desistirem de interromper a gestação, eles se casaram e tiveram mais três filhos: Saint, 4, Chicago, 2 e Psalm, 1.

Kim tem se mostrado compreensiva em relação às declarações do marido, que sofre de transtorno bipolar. Ela pediu compaixão e empatia para que sua família possa enfrentar a doença de Kanye, a quem ela classificou como uma "pessoa brilhante, mas complicada". "Aqueles que são próximos de Kanye conhecem seu coração e sabem que suas palavras às vezes não se alinham às suas intenções", escreveu.