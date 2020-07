Kanye West ameaça contar segredos de família caso seja internado, diz site

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kanye West, 43, não está legal. Depois de desabafar para todo mundo sobre uma crise em seu casamento com a socialite Kim Kardashian, 39, ele estaria ameaçando contar um segredo da família se ela resolver interná-lo em uma clínica de reabilitação.

De acordo com uma fonte ao The Sun, toda a família está preocupado com ele e com o que ele pode vir a fazer. "Kanye está agindo com paranoia e está convencido de que Kim e Kris Jenner estão tentando pegá-lo. Ele diz que vai fazer uma transmissão ao vivo no Twitter para mostrar a verdade ao mundo se tentarem fazer uma intervenção", disse a fonte.

Ainda de acordo com a fonte, a exposição dos segredos aconteceriam em breve. "Kanye alertou Kim de que vai falar todos os segredos da família. Há muita coisa que não aparece no reality show [Keeping Up With The Kardashians], como brigas, namoros com outras celebridades, cirurgias, acordos financeiros. Mas Kim só quer ajudar Kanye e proteger os filhos", disse.

O casamento de Kanye e Kim estaria passando por uma crise, segundo fontes ouvidas pelo site Page Six, após o que eles descrevem como um "episódio bipolar terrível" do rapper.

"Não sei se eles conseguem sobreviver", disse uma fonte sobre o casamento dos dois. "A família está tentando descobrir o que fazer (...) e esperando que esse pesadelo acabe em breve, e eles possam colocar Kanye em tratamento".

Na madrugada de terça-feira (21), Kanye chegou a dizer, em suas redes sociais, que a mulher e a sogra, Kris Jenner, 64, queriam interná-lo contra sua vontade, fazendo uma comparação entre sua vida e o filme "Corra!" (2017).

O descontentamento de Kim com o marido teria ocorrido após ele falar publicamente que pensou em abortar a primeira filha do casal, North, 7, durante uma discurso feito. West caiu em prantos na ocasião.