Kabum e Flamengo se enfrentam na final do CBLoL

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) teve a final do seu 1º split (etapa) anunciada nesta semana: ela acontecerá no próximo sábado (9), às 13h, e terá os times Kabum eSports e Flamengo eSports se enfrentando.

Em uma disputa Md5 (melhor de cinco), os dois times terão a chance de ganhar a rodada que acumula R$ 200 mil em prêmios.

Esta é a quarta vez que o Flamengo vai para a final do campeonato. No ano passado, o time venceu o 2º split, e seu player Lee "Shrimp" Byeong-hoon foi nomeado o melhor jogador da temporada na terceira edição do Prêmio CBLoL. O 1º split de 2019 foi vencido pela INTZ.

As competições do CBLoL estiveram suspensas até o início de abril por conta da pandemia do novo coronavírus, e retornaram em formato online, com operação de transmissões remota, a fim de proteger os envolvidos.

Em comunicado escrito por Cacophonie, líder de Esports da Riot Games no Brasil, a empresa afirmou que foram enviados equipamentos para a casa de seus parceiros, assim como foram adquirimos novos softwares para ajudar a tornar remoto o fluxo de trabalho de produção e transmissão de conteúdo.

A fim de garantir a saúde e segurança dos jogadores, equipes e fãs, a Riot também decidiu por cancelar a MSI (torneio internacional de League of Legend) em 2020. Já as datas do 2º split devem ser anunciadas em breve.

Confira a agenda do CBLoL até então:

Fase de Pontos - Md1

Semana 1: 25 e 26 de janeiro

Semana 2: 1º e 2 de fevereiro

Semana 3: 8 e 9 de fevereiro

Semana 4: 29 de fevereiro e 1º de março

Semana 5: 7 e 8 de março

Semana 6: 14 e 15 de março

Semana 7: 10, 11 e 12 de abril

Semana 8: 17, 18 e 19 de abril

Semana 9: 24, 25 e 26 de abril

Fase Eliminatória - Md5

Semifinal 1: 2 de maio

Semifinal 2: 3 de maio

Grande final: 9 de maio