Justin Bieber se arrepende e diz que queria esperar até o casamento para fazer sexo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se pudesse voltar no tempo, Justin Bieber, 26, teria esperado para fazer sexo apenas após seu casamento. "Se eu pudesse voltar e não ter que enfrentar algumas das mágoas que sofri, provavelmente teria me guardaria para o casamento", disse o cantor na série "The Biebers on Watch", que ele e sua esposa, Hailey, transmitem via Facebook.

Ele ainda diz que apesar de parecer "loucura", acredita que o sexo pode complicar relações antes do casamento. "Sexo pode ser meio confuso quando você está apenas sendo sexualmente ativo com alguém", diz.

Hailey fala em seguida: "Eu concordo com o fato de que ter contato físico com alguém pode tornar as coisas mais confusas". Ela e Bieber tiveram relacionamentos antes de se casarem, em setembro de 2019. Bieber já namorou Selena Gomez, entre outros namoros mais curtos.