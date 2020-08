Justin Bieber e Hailey Baldwin são batizados juntos: 'Amor e confiança em Jesus'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Bieber, 26, e Hailey Baldwin, 23, foram batizados juntos nos últimos dias, segundo imagens publicadas pelo próprio cantor nesta quarta-feira (23). Cercado por seus entes, o casal foi fotografado afundando e emergindo suas cabeças nas águas de um rio.

"O momento em que Hailey, minha esposa, e eu fomos batizados juntos!", escreveu Bieber na legenda das imagens. "Este foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Confessando nosso amor e confiança em Jesus publicamente com nossos amigos e familiares."

Bieber já vinha expressando seu desejo de se reconectar com a religião e "mergulhar profundamente" em sua fé, como ele mesmo disse. O ano de 2019 não foi fácil para o cantor no quesito da saúde.

De acordo com o portal TMZ, o músico entrou em depressão profunda depois de ficar doente e não ter um diagnóstico sobre o que sentia. Na ocasião, ele tinha muita febre, manchas na pele e dores na cabeça. Apenas no final do ano que os médicos conseguiram desvendar que ele tinha a doença de Lyme, uma enfermidade causada por picada de carrapato.

Em setembro de 2019, já em crise profunda, Justin Bieber fez um desabafo sobre depressão e uso de drogas. "É difícil sair da cama de manhã com a atitude certa quando você se sente sobrecarregado com sua vida, seu passado, trabalho, responsabilidades, emoções, família, finanças e seus relacionamentos. Você começa a prever o dia através de lentes de pavor e antecipa outro dia ruim", dizia um trecho.