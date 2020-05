Justin Bieber diz que gostaria de ter se mantido virgem para Hailey Baldwin

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Bieber, 26, surpreendeu a própria esposa com uma declaração "de amor" um tanto quanto inusitada na sexta-feira (15), durante live da série do Facebook "The Biebers", em que o casal compartilha seu dia a dia. Depois de ter ficado esporadicamente entre 2015 e 2016, Justin e Hailey Baldwin, 23, casaram-se oficialmente em 2018, meses depois do fim do relacionamento de Bieber com Selena Gomez.

Em resposta a perguntas de fãs, o cantor disse que, se fosse possível mudar o passado, teria se mantido virgem antes do casamento. "Se eu pudesse voltar no tempo e não tivesse que encarar algumas dores, eu provavelmente teria me guardado para o casamento. Eu sei que parece loucura... Sexo pode ser meio confuso quando você está sendo sexualmente ativo com qualquer pessoa", disse o canadense.

Hailey, por outro lado, disse que não tinha certeza se essa seria a melhor escolha para ela. "Não sei se eu faria o mesmo, porque tivemos experiências diferentes em tudo, mas concordo com o fato de que o lado físico pode deixar as coisas mais confusas", declarou a modelo.

Na semana passada, Justin lançou com Ariana Grande o clipe da música "Stuck Wit U", em que também aparece o novo namorado da cantora, Dalton Gomez, além de famosos como Michael Bublé, Kylie e Kendall Jenner e Demi Lovato. O lucro arrecadado com a nova música nas plataformas de streaming será revertido para a First Responders Children's Foundation, entidade que ajuda e financia bolsas de estudo para filhos de profissionais de saúde, técnicos de emergência médica, paramédicos, policiais e bombeiros que trabalham na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus.