Judd Apatow revela motivo de Steve Carell ter gritado nome de Kelly Clarkson durante cena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Judd Apatow, 52, diretor do filme de sucesso dos anos 2000 "O Virgem de 40 anos", contou a história por trás da cena em que Steve Carell, que interpreta o protagonista, grita o nome da cantora Kelly Clarkson durante uma sessão de depilação (de verdade) para o longa.

A revelação foi feita durante um bate-papo no canal da própria cantora pop no YouTube, o "Kelly Clarkson Show". Com bastante bom humor, a voz de "Because Of You" questionou o diretor, após 15 anos da estreia, o verdadeiro motivo pelo qual seu nome foi citado no momento cômico.

"Na verdade o Seth Rogen é o culpado", brincou Apatow. Ele explicou que, antes da gravação, a equipe tinha um quadro com algumas opções para Carell gritar durante o momento, considerado uma marca de registro do filme. "Ele podia escolher qualquer coisa ,e 'Kelly Clarkson' estava lá escrito com a letra de Rogen", afirmou.

Clarkson por sua vez reagiu com muita risada e ainda fez piada: "Não importa o que eu faça na minha vida, as pessoas só lembram de mim por causa disso. Eu já me apresentei para presidentes, mas não importa, essa é a primeira coisa que lembram."

Steve Carell já disse, em entrevista ao programa do apresentador Jimmy Fallon, o Fallon Tonight Show, que, quando encontrou a cantora, após anos de exibição do filme, ficou pra lá de nervoso. "Achei que ela tinha ficado brava comigo por causa disso, mas não. Ela é maravilhosa e sou um grande fã", contou.

Em "O Virgem de 40 Anos" (2005), Carell interpreta o estoquista Andy Stitzer, que precisa da ajuda dos amigos para perder a virgindade. O elenco conta com nomes de peso como Paul Rudd, Catherine Keener, Elizabeth Banks, Kevin Hart e Janey Lynch.