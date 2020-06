José de Abreu critica vídeo de Márcio Garcia com Bolsonaro: 'Ex-amigo virou isso'

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José de Abreu, 74, compartilhou em seu Twitter na tarde deste sábado (20) um vídeo no qual o ator Márcio Garcia, 50, beija e afaga o presidente Jair Bolsonaro, 65, (sem partido). O ex-global postou junto ao conteúdo a frase: "Decepção? Esse meu ex amigo virou isso! Fazer o que"?

Alguns internautas responderam ao tweet relembrando que o apresentador do Tamanho Família (Globo) fez parte do chamado Morobloco, movimento que reuniu artistas favoráveis ao impeachment de Dilma Rousseff, que aconteceu em agosto de 2016. Além de Garcia, as manifestações contaram com Suzana Vieira, Marcelo Serrado, Malvino Salvador, Luana Piovani, Viviane Araújo e Juliana Paes.

Abreu é um crítico ferrenho não só do governo Bolsonaro, mas de todo o processo que culminou com a saída de Rousseff da Presidência, que ele atribui a um golpe. Recentemente, o ator deixou a Globo após 40 anos na emissora. O último trabalho dele na emissora foi em 2019, quando interpretou o empresário milionário Otávio, da novela "A Dona do Pedaço".

Atualmente, Abreu está vivendo com a noiva, Carol Junger, 22, na Nova Zelândia. "Agora vou tentar carreira internacional. Vou me renovar. Estou aqui melhorando o meu inglês". Garcia e ele trabalharam juntos na novela Caminhos das Índias (Globo-2019).