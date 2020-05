Jornalista Luana Borba recebe diagnóstico de Covid-19

Coronavirus já entrou dentro de casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista manauara Luana Borba afirmou que recebeu diagnóstico positivo para Covid-19. A informação foi dada pela própria em seu perfil em uma rede social nesta sexta (1°). Borba apresenta o telejornal JAM2, da Rede Amazônica, afiliada da Globo no Amazonas, e faz parte da equipe de rodízio aos sábados do Jornal Nacional (Globo).

"Muitas pessoas souberam hoje pela televisão que eu testei positivo, nós testamos positivo para Covid-19. Mas resolvemos vir para falar com amigos e com a família que está distante que, graças a Deus, está tudo bem", disse Borba em vídeo publicado em uma rede social ao lado do marido, Rodrigo Motta.

A jornalista disse que ela e o marido foram ao médico assim que os primeiros sintomas começaram. "Fizemos o exame que demora bastante para sair, mas saiu e confirmou. Como estávamos com acompanhamento médico, nós já iniciamos de imediato a medicação."

"O bom é que a gente está conseguindo vencer isso enquanto tantas pessoas estão com mais dificuldade por passar por essa doença. A gente teve poucos sintomas", disse Borba "Não temos o que reclamar. Graças a Deus a gente está passando por isso de forma que muitos outros infelizmente não estão conseguindo passar. Não temos do que reclamar. Estamos muito bem graças a Deus. Vencendo", completou o marido.

Em janeiro de 2020, o Jornal Nacional decidiu manter aos sábados o rodízio de apresentadores de emissoras afiliadas feito em 2019 sob o pretexto de comemorar os 50 anos do telejornal.