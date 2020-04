Jornalista Douglas Belan é demitido da Globo de Cuiabá após deixar vazar nude ao vivo

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador do Bom Dia MT, Douglas Belan, passou um sufoco no jornal desta terça-feira (21). Ao ler as mensagens recebidas do telespectador pelo Whatsapp, ele abriu a foto de um nude enviado, que foi transmitido no telão.

A foto não chegou a carregar, mas foi possível ver pela sombra a imagem de um homem nu. O jornalista perguntou à produção se "deu tempo de tirar do telão", mas acabou rindo da situação e disse "ao vivo, é fogo!".

O departamento de comunicação da afiliada não confirmou que o jornalista foi demitido, mas disse que ele "não faz mais parte do quadro de funcionários da emissora e que não daria mais detalhes sobre o assunto".

Com a notícia da possível demissão, internautas saíram em defesa do jornalista, que, pelo que parece, não teve culpa pelo vazamento da imagem. "Demitiram o cara por um atitude babaca de alguém", disse um homem em resposta ao vídeo. "Nossa, mas não ele não tinha o que fazer", comentou outro.

Belan agradeceu, no seu Instagram, pelas mensagens de apoio que recebeu de amigos e colegas de profissão. "Enquanto assimilo esse momento difícil, tenho lido as manifestações".