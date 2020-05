Jogo que marcou gerações, Pac-Man completa 40 anos

O gemido da cama no confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo Pac-Man completa 40 anos de existência nesta sexta-feira (22). Lançado em 1980, o game transformou-se em um grande hit dentro e fora do Japão. À época, ele foi nomeado pelo Guinnes Book (o livro dos recordes) como o fliperama mais bem-sucedido do mundo.

Pac-Man foi criado pelo japonês Toru Iwatani para máquinas de fliperama da Namco. No primeiro ano após o lançamento, mais de 100 mil máquinas com o jogo foram vendidas nos Estados Unidos. Em 1982, foi a vez de o produto chegar ao Atari. "Foi o primeiro game que joguei no fliperama, aos sete anos", já revelou Marcelo Tavares, diretor da Brasil Game Show. Ainda hoje ele joga Pac-Man em uma máquina no seu escritório, no Rio.

A simplicidade do jogo é um dos motivos do sucesso. "Todos conhecem as regras, e ele atende quem busca só um jogo casual ou então desafios", diz Jason Enos, diretor de marcas e marketing da Bandai Namco para a América Latina.

"Iwatani queria criar um jogo que não intimidasse as mulheres, seja pelo personagem ou pela dificuldade", acrescenta Enos -hoje, elas representam 47% dos jogadores de games no Brasil, segundo pesquisa deste ano feita pela produtora Sioux.

O Pac-Man contribuiu também para a evolução do gráficos dos videogames, além de trazer recursos até hoje presentes, como progressão de níveis de dificuldade e inteligência artificial. Cada fantasma tem uma estratégia própria, que se ajusta em tempo real às decisões do jogador.

Segundo a Namco, mais de 50 títulos foram lançados desde a criação do Pac-Man. A partir de 1999, a companhia tentou modernizar o jogo com versões em 3D, mas não obteve sucesso. "Ele fez tanto sucesso em 2D que não conseguiram emplacar as versões 3D", diz Tavares.

A empresa não revela a receita obtida com a franquia, mas afirma que "o game representa parte importante dos negócios". Há ainda uma série de produtos licenciados.

Em 2015, o Pac-Man também transformou-se em longa-metragem pelas mãos da Sony. No filme "Pixels", que traz Adam Sandler no papel principal, o Come-Come será transformado, pela primeira vez, em vilão.