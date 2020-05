Joelma diz estar mais conectada aos fãs e ansiosa para lançar DVD de 25 anos de carreira

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para celebrar os 25 anos de carreira, Joelma, 45, gravou DVD especial no final de 2019, em Goiânia, com a expectativa de divulgá-lo em abril deste ano. Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, porém, a cantora paraense teve que adiar o lançamento do novo projeto, que conta com a participação de Xand Avião, Lauana Prado e Ludmila Ferber.

"Conversamos e ela disse que se inspirou muito na minha carreira, que era minha fã, e ficou emocionada. Lauana Prado é uma cantora com muito talento", afirma Joelma, ao recordar o início da conversa das duas para parceria no novo DVD. A cantora também comentou sobre as outras duas participações. "Ludmila faz parte da minha vida há muitos anos, temos uma amizade muito grande e cumplicidade. Já Xand Avião faz parte da minha carreira desde o início."

Enquanto não lança seu DVD, a cantora se prepara para sua segunda live: "Joelma em Família", cujo objetivo é arrecadar doações para instituições e áreas necessitadas. O show será na próxima quarta (27), às 20h, em seu canal no YouTube.

"Fiquei tão feliz com o resultado da primeira live que já estou super ansiosa para fazer a segunda. Estou sentindo muita falta dos palcos, do carinho do público e de cantar para vocês. E, além disso, temos a maior motivação de todas: ajudar o próximo", diz a cantora, que promete surpresas para o público, além de troca de figurino, interação com os fãs, dança e hits que fazem parte de sua história.

Os 25 anos de carreira trouxeram muita maturidade para Joelma. E ela mesmo diz que não acreditava que atingiria essa marca. "Pensei que eu não chegaria tão longe, mas graças a Deus não parei e estou mais forte do que nunca. De todo esse tempo tiro um aprendizado muito grande e que posso todas as coisas, menos desistir. Eu sonhava quando comecei minha carreira em vender 10 mil cópias de CD e cheguei a 20 milhões de cópias de CD/DVD."

Feliz da vida, a cantora lançou recentemente nas plataformas digitais a música "Bota pra Chorar", cuja letra aborda uma paixão que acabou, mas que a outra parte ainda pede para voltar. A canção ganhou um clipe gravado em meio à quarentena que conta com a presença de fãs da artista.

"Com a Joelma lá de trás, aprendi muito, mas prefiro a Joelma de hoje. Eu consigo administrar melhor meu tempo. Faço meus projetos e meus trabalhos com mais calma, tranquilidade e sem pressa. Já corri tanto, cheguei a perder minha saúde e aprendi muito com isso", avalia Joelma ao pontuar que se sente muito melhor em carreira solo do que com a antiga banda, a Calypso, com a qual fez muito sucesso. Ela ficou no grupo de 1999 a 2015.

Foi pouco antes de iniciar a banda Calypso que ela conheceu o guitarrista e ex-marido Ximbinha, 46 -os dois anunciaram a separação em agosto de 2016. Foram mais de 15 anos juntos, e o término ocorreu depois de relatos de uma relação muito abusiva, envolvendo agressões, traições e abusos psicológicos.

Apesar de não gostar de falar sobre o ex-marido, o passado é levado com carinho pela cantora. Mas ela reconhece que era puxado. Para ela, a rotina era tão desgastante que a saúde ficava comprometida. "Quando estivemos no auge [com Calypso] vieram muitos trabalhos e cheguei a fazer 11 shows por semana. Através da dificuldade eu sempre aprendi muito. Levo uma frase comigo: 'Em todo momento difícil você sempre pode aprender algo bom'."

QUARENTENA

Assim como todos os artistas, Joelma não tem feito apresentações presenciais, apenas por meio de lives nas redes sociais. E o momento conturbado pelo qual o mundo passa tem servido para fazê-la aprender um jeito novo de se comunicar com os fãs.

"Nesta quarentena eu me propus a trabalhar também para aumentar a minha fé, estou em contato com o criador e isso me traz paz, tranquilidade. Mas estou aprendendo muita coisa na internet. Eu não era tão ativa e agora estou mais (risos). Fazendo vídeos, coreografias, receitas e usando essa ferramenta para ficar mais pertinho dos meus seguidores."

"Penso no futuro, em fazer coisas novas, criar figurinos, coreografias e músicas para já voltar a trabalhar", diz Joelma, ao acrescentar que também tem aproveitado o momento para criar conteúdos.

O maior plano da paraense é lançar o show especial do DVD de 25 anos e sair em turnê por todo o Brasil com ele. "Além disso, já estou atrás de músicas novas e em contato com compositores para assim que acabar a quarentena eu já entrar em estúdio."

Por mais que já tenha 25 anos de estrada, engana-se quem pensa que Joelma está cansada e acomodada. "Meu maior sonho é ter saúde para continuar trabalhando, fazendo o que amo e levar minha música de forma positiva para as pessoas. Considero meus fãs o maior troféu que já ganhei na vida", diz a cantora.