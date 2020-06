João Rock virtual terá leilão de instrumentos autografados e de camisas de craques

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O famoso festival João Rock, que acontece anualmente em Ribeirão Preto, no interior paulista, será realizado de forma virtual dessa vez. Mas essa não é a única novidade do evento que acontece neste sábado (20), a partir das 16h. O público também poderá participar de um leilão de caridade.

Entre os itens estarão o violão do Humberto Gessinger, o chapéu de Alceu Valença, prato e pele da bateria do primeiro disco gravado da banda Raimundos, além de um par de baquetas. Também estarão no leilão uma visita guiada pelos bastidores do festival e a experiência de assistir a um dos shows do palco.

Alceu Valença, Poesia Acústica, Humberto Gessinger, Raimundos, Marcelo D2 e CPM22 serão as atrações do evento online, que será transmitido pelo canal do João Rock no YouTube, devido à pandemia do novo coronavírus. Ao todo, serão seis bandas, oito horas de show e tudo gratuitamente.

O leilão acontecerá com base nas doações feitas pelo QR Code ou pelo site [doacaojoaorock.com.br]. Cada R$ 1 de doação será revertido em um lance. Assim, o leilão não será pelo maior valor, mas pela contagem de 15 segundos disparada a cada doação. Para arrematar, o lance deve ser o único nesse tempo.

Além dos itens de alguns artistas, também serão leiloadas camisas dos jogadores de futebol Bruno Henrique, Éverton Ribeiro e Diego Ribás, do Flamengo, de Vitor Bueno, atacante do São Paulo, e também uma camisa de Raí, ídolo e diretor do time tricolor.

As doações serão revertidas aos profissionais da base do setor musical, como técnicos, montadores, carregadores e equipe operacional ligadas às atrações do festival que ficaram sem renda com a suspensão temporária de eventos no país, além do projeto Rock das Mangueiras, que ajuda jovens através da música.

Mauricio Meireles será o apresentador do festival e responsável pelas entrevistas com artistas. A direção artística é de Diego Pignataro. O evento será transmitido também pelas rádios 89 FM (São Paulo e Goiânia) e Rádio Cidade (Rio de Janeiro).