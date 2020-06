Jennifer Aniston tem foto nua leiloada para ajudar no combate ao novo coronavírus

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um retrato icônico da atriz Jennifer Aniston, 51, nua será leiloado para ajudar no combate ao novo coronavírus. A foto, tirada em 1995, é uma das 25 cedidas pelo fotógrafo Mark Seliger, 60, e que serão leiloadas pela casa de leilões Christies até o dia 12 deste mês.

Jennifer Aniston anunciou o leilão em suas redes sociais, apontando que 100% dos dinheiro arrecadado será destinado à caridade, destacando uma organização que, segundo ela, fornece teste gratuito para detectar o novo coronavírus e atende necessitados em todo o país.

O retrato de Jennifer Aniston, foi tirado ainda na primeira temporada da série "Friends" (1994-2004). O elenco da série seria reunido, em março, para um programa especial, mas a produção foi adiada devido à pandemia da Covid-19. O projeto, no entanto, continua de pé e deverá ser retomado quando possível.

Além da foto de Jennifer Aniston, Seliger, incluiu no lote para ser leiloados retratos de vários outros famosos, como os atores Brad Pitt, 56, e Leonardo Di Caprio, 45; o ex-presidente americano Barack Obama, 58; o roqueiro Keith Richards, 76; e a apresentadora Ophra Winfrey, 66.

A foto com maior lance até a tarde desta terça-feira (2) era a imagem do rapper Dr.Dre com Snoop Dogg, que estava em US$ 9.500 (cerca de R$ 49,5 mil), seguida pela de Barack Obama, em US$ 7.500 (cerca de R$ 39 mil). Veja aqui todas as imagens que estão sendo leiloadas.