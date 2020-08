Jacob Elordi, de 'Euphoria', diz que detestaria fazer personagem que é sempre correto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para a estrela de "A Barraca do Beijo" e "Euphoria" Jacob Elordi, fazer um personagem que faz escolhas moralmente questionáveis "é muito mais interessante".

Em entrevista à revista americana Variety, Elordi disse que "odiaria fazer um personagem que é moralmente correto o tempo todo. Nós fazemos coisas ruins uns com os outros o tempo todo".

O ator faz um dos papéis principais de "A Barraca do Beijo" e sua sequência, da Netflix, e também o atleta Nate Jacobs em "Euphoria", que teve segunda temporada confirmada pela HBO.

Na entrevista, Elordi diz que conseguir o papel "foi super-simples". "Fui ao escritório deles, me atrapalhei em algumas falas e eles me ligaram de volta. Sim, foi só isso."

Para fazer as cenas de sexo em "Euphoria", Elordi trabalhou com um coordenador de intimidade, profissional que auxilia atores em cenas desse tipo. Para ele, foi importante, em especial no contexto das várias acusações de assédio sexual em Hollywood, mas que "pode fazer a cena ficar forçada".

"Talvez seja necessário para um ambiente de trabalho seguro. Mas me pergunto se não existe outra maneira", afirmou à publicação.

Elordi trabalhou recentemente com Ben Affleck no filme "Deep Water", com estreia prevista para novembro de 2020, o que "foi como um sonho", diz. "Ele é um dos atores da minha infância, um dos maiores de todos os tempos. Na faculdade, fazíamos cenas de 'Gênio Indomável'. Vi todos os filmes que ele já fez."