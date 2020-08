Iza e Tatá Werneck substituem Anitta e apresentarão Prêmio Multishow com Paulo Gustavo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O canal Multishow anunciou a troca de Anitta, 27, por Iza, 29, e Tatá Werneck, 36, na apresentação do Prêmio Multishow deste ano, que deverá acontecer em novembro. As duas novas apresentadoras dividirão o palco com Paulo Gustavo, 41, que já estava no comando da atração na edição passada.

Segundo o canal, uma comissão formada por profissionais da indústria da música definirá os indicados em 15 categorias, que ainda não foram divulgadas. O Multishow, no entanto, destacou que a transformação que a indústria musical vem passando desde março, com a pandemia, estará representada na edição.

"A música se transformou e mostrou ainda mais a sua força. Na esfera individual, as lives chegaram para entreter, nos proporcionar momentos de descompressão. No coletivo, a música tem mostrado o seu papel social, engajando o público em arrecadações para reduzir os impactos da crise", diz Tatiana Costa, diretora do canal.

Das 15 categorias do Prêmio Multishow, 8 serão definidas pelo público de casa.

Anitta, que apresentou o Prêmio Multishow por dois anos seguidos, dará lugar agora a Iza, que fará sua estreia na premiação, ao lado de Tatá Werneck, que já havia participado da apresentação em outros anos, assim como Paulo Gustavo.

A saída de Anitta acontece após a saia justa do ano passado, quando Ludmilla chegou a ser vaiada por uma parte da plateia quando subiu ao palco durante a entrega do troféu de melhor composição por "Onda Diferente". As duas funkeiras se desentenderam justamente por causa da autoria da canção.

Depois desse episódio, Anitta ainda se envolveu em outra polêmica envolvendo seus colegas artistas da música. Depois de trocar farpas com o jornalista Léo Dias, há alguns meses, houve quem saíssem em defesa dele e contra a cantora, como Latino, que lembrou como ela o tratou mal em uma festa alguns anos atrás.