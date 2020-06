Irmão de Luciano Huck posta foto abraçado ao namorado e diz que não será oprimido

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cineasta Fernando Grostein, 39, postou uma foto em suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (1º), abraçado ao namorado, o ator Fernando Siqueira, 22, e mandou um recado aos internautas que o criticam. "Se você realmente acha que não é homofóbico, pense no fundo da sua alma se você não é mesmo", disse.

"Algumas pessoas reclamam que posto foto aqui abraçado com meu amor. Vou desenhar: passamos a vida sendo oprimidos e isso não vai mais acontecer. Estamos aqui pondo a cara no sol para dizer aos que não saíram do armário se sentirem fortes. Hoje é dia de Pride. O mundo começa a viver uma revolução."

Grostein ainda falou que homofóbicos irão para a cadeia e citou o presidente Jair Bolsonaro como uma dessas pessoas. "Não existe mais intolerância a intolerante. Vocês todos vão acabar na cadeia. A começar pelo presidente", afirmou ele em sua conta no Instagram.

Há cerca de quatro anos o cineasta fez um post em suas redes sociais afirmando que é gay. Ele disse na ocasião, que não era um segredo e que, graças ao carinho da família e dos amigos ele sabia que não tem por que esconder. Um dia quem sabe todos nós iremos nos orgulhar de simplesmente sermos humanos".