Internautas descobrem Cebolinha, da Turma da Mônica, em filme de terror australiano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um internauta descobriu uma participação um tanto inusitada de um personagem brasileiro no filme australiano "Black Water" (2007).

Trata-se de um boneco do personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, que aparece em algumas cenas do filme de horror que retrata a história de um grupo de viajantes atacado por um crocodilo.

A descoberta viralizou nas redes sociais, e até o perfil da Turma da Mônica no Twitter brincou com a situação. "Bom dia. Ainda não superamos o Cebolinha no filme independente australiano. Seguimos investigando", tuitou o perfil.

Alguns internautas, inclusive, já haviam notado a presença do personagem no filme, mas o acontecimento só tomou proporções maiores nesta quarta-feira (15).