Integrantes do One Direction trocam agradecimentos em aniversário de 10 anos da banda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda One Direction comemorou o décimo aniversário de sua formação, no programa The X Factor, com muitos agradecimentos aos fãs e a eles próprios. Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik permaneceram juntos de 2010 até 2017, quando anunciaram um hiato que ainda não tem sinais de retorno.

Os cinco artistas continuam com suas carreiras solo, mas nesta quinta-feira (23), celebraram a formação do grupo responsável por lançá-los no mercado musical internacional. "Eu tenho lutado para expressar em palavras o quanto sou grato por tudo o que aconteceu nos últimos dez anos. Vi coisas e lugares que eu só sonhei quando eu era criança", escreveu Harry Styles no Twitter, com uma foto do quinteto.

"Tive o prazer de conhecer e trabalhar com algumas das pessoas mais incríveis e ganhei amizades que sei que vou valorizar pelo resto da minha vida. Nada disso seria possível sem o apoio que vocês ao longo da vida" E por isso, serei eternamente grato. Só não acredito que já faz dez anos. Obrigado", continuou. "Eu amo muito vocês e não podia estar mais orgulhoso de tudo o que conquistamos juntos".

Niall Horan também fez sua homenagem: "Quando conheci esses quatro senhores, não havia como pensar que faríamos o que fizemos. Tantas memórias inacreditáveis que compartilhamos juntos. Sentimos a adoração de milhões de pessoas em todo o planeta diariamente, e foi alucinante".

"É uma parte muito importante de nossas vidas e sempre será. Um brinde aos garotos de hoje nos Estados Unidos e obrigado a todas as pessoas lindas que nos apoiaram nos últimos 10 anos", concluiu.

Louis Tomlinson marcou os perfis dos integrantes da banca e disse que tinha "muitas lembranças incríveis para mencionar, mas não há um dia que eu não pense em como foi incrível".

E, finalmente, Liam Payne publicou uma captura de tela da conversa que teve com seu pai no dia em que o One Direction se formou, com a primeira foto do grupo. "Estou em uma banda", dizia. Na homenagem, ele escreveu:

"Que jornada ... Eu não tinha ideia do que estávamos fazendo quando enviei esse texto para meu pai há dez anos, exatamente no momento em que a banda foi formada. Obrigado a todos que nos apoiaram ao longo dos anos e obrigado aos meninos por compartilhar isso comigo".

Zayn Malik, que está ausente das redes sociais desde o dia 2 de junho, não se pronunciou sobre o aniversário da banda. A One Direction ainda publicou um curto vídeo-documentário mostrando cenas de bastidores do grupo em suas turnês.