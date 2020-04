Ícaro Silva posa nu para comemorar final, e Marquezine agradece Tiago Leifert

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após Thelma ser anunciada como a campeã do Big Brother Brasil 20, o ator Ícaro Silva, 33, compartilhou uma foto em que aparece completamente nu, em comemoração à vitória da participante.

"Uma foto bem livre para homenagear e celebrar a vitoriosa liberdade de Dra. Thelma, mulher preta, médica, sonhadora e mais nova milionária do Brasil! Pé no chão e pinto ao vento, como deve ser e como prometido, obrigado por terem ajudado a fazer jus a todas as mulheres do Brasil. Viva as mulheres e os laços de sororidade! Viva Thelma!", escreveu ele na legenda da foto.

O ator já havia prometido aos seguidores que publicaria uma nude sua caso a médica ganhasse o reality. Nos Stories, ele também comemorou: "Não tem nada mais lindo que ver uma mulher preta no topo. Viva Thelma!"

Outra celebridade que comemorou a final do BBB 20 foi a atriz Bruna Marquezine, 24. Apesar de torcer por sua amiga Manu Gavassi, ela vibrou com a vitória de Thelma e explicou porque não fez um mutirão de votos no último dia de votação para a grande final: ela queria respeitar a final.

"Essa final foi linda, mas difícil à beça, porque a jornada de cada uma foi muito linda e tem um valor muito grande a Thelma ganhar essa edição. Eu sei que você sabe disso, a gente já conversou diversas vezes o quanto a representatividade é importante... Era dela", disse ela, via transmissão de vídeo, para Manu.

A atriz ainda brincou que a amiga deveria pagar sua terapia, pois foi "cancelada todos os dias desde que o programa começou". Nas redes sociais, ela mandou um recado para Tiago Leifert: "Tiago, eu sou sua fã. Como profissional e como pessoa! [...] Obrigada por me aturar no WhatsApp e ser sempre tão gentil e engraçado".