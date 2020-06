Ícaro Silva alfineta Gloria Perez após comentário sobre filme considerado racista

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ícaro Silva, 33, alfinetou a dramaturga Gloria Perez, 71, nas redes sociais depois de uma publicação feita em meio aos protestos do movimento Black Lives Matter após a morte de George Floyd nos Estados Unidos.

O caso gerou indignação no mundo todo e refletiu também na cultura. Tanto que a HBO decidiu, no começo da semana, retirar do catálogo de seu streaming o clássico "...E o Vento Levou", de 1939.

Considerado racista por muitos, o longa de Victor Fleming gira em torno da guerra civil americana e é criticado por seu retrato dos negros, vistos na trama como submissos, enquanto os proprietários de escravos retratados são glorificados.

O desentendimento entre Perez e Silva aconteceu justamente por causa do filme. A autora de novelas como "O Clone" não gostou da decisão da HBO e foi às redes sociais protestar.

"O que a Igreja fez, na Idade Média, o 'politicamente correto' está reeditando agora: o índex das obras que devem ser interditadas! E o pessoal acha que está sendo revolucionário, inovador! Que falta fazem as aulas de história", diz o post.

É importante ressaltar, no entanto, que a HBO afirmou que a ausência de "...E o Vento Levou" de seu catálogo será temporária, já que a empresa pretende inseri-lo novamente no streaming, acompanhado de uma contextualização histórica.

Até então seguidor de Perez nas redes sociais, Silva não gostou do comentário da dramaturga e comentou, em sua publicação: "Meu Deus, por que eu tava seguindo essa mulher?".