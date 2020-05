Humorista Pedro Manso recebe alta após a retirada do rim direito

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Pedro Manso, 47, recebeu alta do Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, na tarde desta quinta (14). Ele ficou uma semana sob cuidados médicos, onde foi submetido ao procedimento cirúrgico para a retirada do rim direito.

No boletim médico divulgado nesta sexta, o médico Hilário Antônio, responsável pela cirurgia, afirmou que em seis semanas Pedro Manso poderá retomar suas atividades normais. "Ele disse que está aliviado com o sucesso da cirurgia e agradeceu aos profissionais que acompanharam seu caso", completou a nota.

O comediante passou pela terceira operação, dessa vez por meio de um sistema robótico, na tentativa de salvar o órgão. O problema, no entanto, não pôde ser resolvido e os médicos disseram que não poderiam salvar o rim.

Manso foi internado no início do mês de maio no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios (RJ), para reverter uma obstrução da uretra, provocada após um histórico de casos de pedras nos rins.

Pedro Manso é reconhecido como um dos melhores imitadores do Brasil. Em sua gama de imitados estão Fausto Silva, Cid Moreira, Maguila e Galvão Bueno. Atualmente é contratado do SBT, onde participa do Programa do Ratinho e também do Domingo Legal.