Humorista Pedro Manso passa por nova cirurgia em BH e tem um dos rins removido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Pedro Manso, 47, passou por uma nova cirurgia nesta terça-feira (12), em Belo Horizonte, para remoção de um dos rins. Essa é a terceira operação a que ele é submetido desde o início do mês, na tentativa de salvar o órgão. Ele passa bem.

A nova cirurgia aconteceu no final da manhã, no Hospital Felício Rocho, e ocorreu sem problemas, sendo feita com sistema robótico, segundo seu empresário Eduardo Custódio. Manso foi levado ao quarto por volta das 16h30 desta terça-feira, onde deverá ficar 48 horas em observação.

Manso foi internado no início do mês de maio no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios (RJ), para reverter uma obstrução da uretra, provocada após um histórico de casos de pedras nos rins. O problema, no entanto, não pôde ser resolvido e os médicos disseram que não poderiam salvar o rim.

Diante do diagnóstico, Manso foi transferido para a capital mineira, na tentativa de salvar o órgão, mas uma nova cirurgia, realizada na semana passada, mostrou que não seria possível. Assim, ele foi submetido pela operação desta terça-feira "A cirurgia foi um sucesso", disse seu empresário.

Pedro Manso ficou conhecido por suas participações em programas de comédia como os de Tom Cavalcante fazendo imitações de personalidades como Fausto Silva, Cid Moreira, Maguila e Galvão Bueno. Atualmente é contratado do SBT, onde participa do Programa do Ratinho e também do Domingo Legal.