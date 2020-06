'Hitman 3' e remake de 'Demons Souls' são novidades do PS5; GTA VI permanece sem lançamento

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Spiderman Miles Morales", "Gran Turismo 7" e "Ratchet & Clank - Rift Apart" são apenas alguns dos novos jogos que chegarão para o console PlayStation 5. As informações foram reveladas nesta quinta-feira (11), através de um evento online transmitido para todo o mundo, e que chegou perto dos dois milhões de espectadores ativos ao mesmo tempo

A primeira novidade anunciada foi a de que o game GTA V estará disponível para o console, e que será gratuito àqueles que adquirirem o aparelho por tempo determinado. Infelizmente, o aguardado GTA VI não foi anunciado no evento.

Os fãs podem se contentar, por enquanto, com outros lançamentos, como "Hitman 3", que será lançado em janeiro de 2021, dando continuidade à trilogia de assassinatos e perseguições, com gráficos ainda mais coloridos e realistas, como mostrado em trechos inéditos no evento.

Já "Ratchet & Clank - Rift Apart" apresentará um novo mundo mágico que mistura robôs e dragões, por meio de dezenas de portais. O "first-look" do jogo foi apresentado no evento, e Mark Smith, um dos desenvolvedores da Sony, afirmou que o game trará diferentes dimensões do mundo alienígena, além de uma história de maior densidade e melhorias permitidas pelos controles "dual sense".

Ainda, os já anunciados "Resident Evil 8: Village" "Oddworld Soulstorm", "Ghostwire Tokyo", "Godfall", "Solar Ash", "Jett: The far shore", o aguardado "Deathloop" e um remake do game "Demons Souls" estão entre os jogos para PS5.

O simulador "Gran Turismo 7" foi outra novidade anunciada, quee chega com novas opções de personalização. E, para os fãs de basquete, o "NBA 2K21" recebeu um teaser inédito ao longo do evento desta quinta, assim como "Spiderman: Miles Morales", que será relançado para o console.

Jogos que atingem públicos mais jovens, como "Sackboy A Big Adventure" e "Bugsnax", também são novidades no console, assim como o pré-adolescente "Goodbye Volcano High". Os irmãos Josh e Mike Grier ainda apresentaram o "first look" do novo jogo "Keena - Bridges of Spirit", que traz jovens guerreiros em um mundo mágico com criaturas, no mínimo, fofas.

Novos jogos, exclusivos para PS5, também serão lançados. É o caso de "Project Athia", que foi descrito como "um novo mundo onde as verdades são questionáveis". Também, o jogo "Stray", previsto para 2021, que se passa em um futuro tomado por robôs -mas onde gatos também sobrevivem.

Em relação a todos os novos jogos e ao novo console, Jim Ray, Presidente da SIEE, disse que trata-se da "maior transição geracional já vista", com o objetivo de criar novas experiências e propor uma "mudança de paradigma".

O PS5 será lançado com o objetivo elevar a qualidade dos games de console para competir com os jogos de PC, que tem tido bons resultados nos quesitos gráficos e tecnologias disponibilizadas. O console traz tecnologias de processamento gráfico da AMD, e novos recursos de nuvem e armazenamento.