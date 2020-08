Heather Morris, a Brittany de 'Glee', publica vídeo chorando em homenagem a Naya Rivera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Heather Morris, 33, famosa por interpretar Brittany na série "Glee", se emocionou ao falar da amiga Naya Rivera em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram neste domingo (9). Rivera foi encontrada morta no dia 13 de julho no lago Piru da Califórnia, após pular de um barco alugado e ficar desaparecida por cinco dias.

As duas artistas viveram um casal na série de Ryan Murphy, e Morris falou sobre os elogios que elas receberam dos fãs por representarem a comunidade LGBTI. "A maioria de vocês sentiu como se fosse uma inspiração para se tornar sua melhor versão. Quero que vocês saibam que isso nunca foi esquecido por mim", disse Morris. "Nunca foi esquecido por Naya. Nós duas sabíamos o quão especial isso era. Acho que ela sabia um pouco mais do que eu".

Em determinado momento do vídeo, a atriz começa a chorar e diz saber que muitos de seus fãs se sentem "perdidos, distantes e confusos" com os últimos acontecimentos, e que "isso é completamente normal".

"Tenho me sentido muito pesada ultimamente. Tenho sentido isso como uma dor no coração para me conectar com meus fãs, para me conectar com todos os que estão se sentindo um pouco perdidos e confusos durante este tempo", diz ela no vídeo.

"Quero agradecer a todos por serem tão defensores e apoiarem o relacionamento de Santana [personagem de Naya Rivera] e Brittany, porque sem vocês [o relacionamento] nunca teria existido ", disse a atriz. "Isso causou um impacto que durará por toda uma vida e além dela. Então, eu quero agradecer a todos aqui me assistindo e a todos os fãs, por seu amor e apoio."

"Quero que saiba que estamos todos aqui com vocês, que a dor parece diferente em cada um, e quero que seja gentil consigo mesmo durante este tempo. [...] Espero que esta mensagem os ajude a se sentirem mais próximos", concluiu, acrescentando que escreveu uma carta para desabafar e se conectar com Rivera.