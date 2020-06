Gwyneth Paltrow anuncia nova vela com cheiro de orgasmo

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Gwyneth Paltrow, 47, anunciou nesta terça-feira (16), através do programa The Tonight Show com Jimmy Fallon, que desenvolveu uma nova vela aromática que tem um "cheiro de orgasmo".

A vela faz parte de uma coleção de produtos vendidos pela atriz, que conta com uma outra vela, com o cheiro de sua vagina, e fora anunciada em janeiro deste ano. "É bem engraçado. A ideia era ser tipo punk rock, feminista", disse a atriz sobre a primeira vela anunciada, em conversa com o apresentador. "E nós temos uma nova, que pode ser mais [ideal] para você dar à sua mulher".

A nova vela custa US$ 75 (cerca de R$ 393) e está disponível para compra apenas nos Estados Unidos, através do site Goop. Segundo Paltrow, a caixa do produto é decorada com imagens de fogos de artifício.

"A mistura é feita com toranja azeda, neroli e cassis maduros, misturados com "Gunpowder Tea" ["Chá de Pólvora", em inglês] e rosa turca, para um perfume sexy, surpreendente e extremamente viciante", diz a descrição do produto.