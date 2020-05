Grimes explica significado de X Æ A-12, nome do seu primeiro filho com Elon Musk

Não ao lockdown em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Grimes, 32, decidiu explicar o significado do nome do seu primeiro filho com o empresário e fundador da Tesla, Elon Musk, 48. O menino, que nasceu na madrugada de terça-feira (5), foi batizado como X Æ A-12 Musk, o que gerou grande estranheza entre os internautas.

"X é a variável desconhecida [emoji de duas espadas cruzadas, formando um X]. Æ é a ortografia élfica de Ai (amor e/ou inteligência artificial). A-12 = precursora da SR-17 (nossa aeronave favorita). Sem armas, sem defesas, apenas velocidade. Ótimo em batalha, mas não violento. A = Archangel, minha música favorita", postou Grimes no Twitter.

De acordo com os comentários, a pronúncia correta do nome seria Sasha Archangel Musk.

Além de fundar a Tesla, empresa especializada em carros elétricos, armazenamento de energia e fabricação de painéis solares, Musk também criou o Paypal (empresa de pagamentos on-line) e outras bem-sucedidas companhias.

Algumas delas são a Boring Company, pela qual planeja conquistar o subsolo, e a SpaceX, voltada para exploração aeroespacial e responsável pelo recente lançamento do Tesla ao espaço.

Desde que vendeu a PayPal ao eBay por US$ 1,5 bilhão há 12 anos, Musk tornou-se para muitos um gênio, para outros um louco e para muitos outros um visionário, um iluminado, um playboy ou um super-herói.