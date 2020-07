Grazi Massafera recusa voltar a viver personagem pelo qual foi indicada ao Emmy Internacional

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grazi Massafera, 38, recusou o convite para participar da continuação de "Verdades Secretas", novela exibida originalmente pela Globo na faixa das 23h em 2015 e pela qual ela foi indicada ao Emmy Internacional. Na trama, ela interpretou o papel da modelo Larissa, que se prostituía e acabava se envolvendo com drogas.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal "O Globo", a atriz alegou que já tem outros projetos marcados e não poderá estar à disposição do autor Walcyr Carrasco. A continuação, encomendada para a Globoplay, deve entrar em produção em janeiro de 2021 sob direção de Amora Mautner.

Outros atores que fizeram parte da história original estão confirmados, como Camila Queiroz (Angel), Agatha Moreira (Giovanna), Reynaldo Gianecchini (Anthony) e Rainer Cadete (Visky). Segundo a publicação, eles devem ganhar reforço ainda de nomes como Sergio Guizé, Romulo Estrela e Deborah Evelyn, que foram convidados para a nova obra.

A sinopse de "Verdades Secretas 2", que deve ter cerca de 50 capítulos, já foi entregue por Carrasco à direção da Globo.