GloboNews bate recorde de audiência em dia de pronunciamento de Sérgio Moro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A GloboNews divulgou nesta terça-feira (28) que, pela primeira vez na história do canal, alcançou a audiência de 5 milhões de espectadores em uma sexta-feira. O feito aconteceu ao longo da última sexta (24), dia em que o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro pediu demissão e, mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro falou à nação.

Na ocasião, a GloboNews assumiu a segunda colocação do ranking de TV paga em 2020, ficando atrás apenas do Viva. Em 2019, a emissora conquistou a sétima colocação no ranking.

Por conta da cobertura do novo coronavírus, que alterou a programação do canal, a audiência da GloboNews mais que dobrou nos últimos dias. De 16 de março a 26 de abril, houve um aumento de 108% no número de pessoas que assistiram ao canal ao longo do dia, em comparação com o período entre 1º de janeiro e 14 de março. No horário nobre, de 18h à 0h da madrugada, o crescimento foi 105%.

A nova programação da GloboNews concede mais horas ao vivo durante o dia e uma faixa com grandes entrevistas. Uma das novidades foi o aumento da duração do Em Pauta, em meia hora.

Na primeira semana do novo formato houve aumento de 59% de ibope na faixa adicional que o programa passou a ocupar (das 21h30 às 22h), na comparação com a média do horário nos dois primeiros meses de 2020.

No total da duração (20h às 22h), o jornal teve 21% a mais de audiência. Também em sua primeira semana, a nova faixa de grandes entrevistas, que vai ao ar entre 23h e 0h, teve aumento de 9% de audiência na comparação com a média do horário em 2020. Os dados são correspondentes ao PNT (Painel Nacional da Televisão).