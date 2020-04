Globo vai transmitir 'One World: Together At Home' com Gaga, Paul McCartney e mais

Wilson Lima, o governador do lockdown

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo anunciou que vai transmitir o festival de música beneficente "One World: Together At Home" no próximo sábado (18), a partir das 16h. Liderado por Lady Gaga, o evento visa arrecadar dinheiro para os profissionais de saúde que estão envolvidos no combate ao coronavírus.

Cantoras pop como Billie Eilish e Lizzo fazem a companhia a gigantes como Paul McCartney e Elton John. Entre os mais de 20 artistas da lista, há ainda: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong (vocalista da banda Green Day), Burna Boy, Chris Martin (vocalista do Coldplay), Eddie Vedder (vocalista do Pearl Jam), J.Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Lang Lang, Maluma e Stevie Wonder.

Atores e outras personalidades também participam do festival. O "One World: Together at Home" terá apresentação de Jimmy Fallon, do "The Tonight Show", Jimmy Kimmel, do "Jimmy Kimmel Live", Stephen Colbert, de "The Late Show with Stephen Colbert", e bonecos da Vila Sésamo.

Todo o dinheiro arrecadado com a iniciativa vai beneficiar os profissionais de saúde que estão trabalhando para conter a Covid-19, além de intituições de caridade que fornecem alimento, abrigo e assistência médica aos mais necessitados.

O evento, que começará a paritr das 9h, no horário do Brasil, vai passar nos canais MTV, Comedy Central e Paramount Channel, além de plataformas digitais como Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, Tidal, TuneIn, Twitter e YouTube.